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Здравствуйте!

Предлагаем ознакомиться с предоставляемыми услугами, а также узнать о принципах нашей работы.

Наша миссия – удовлетворять потребности населения региона в получении информации, которая помогает ориентироваться и принимать важные для жизни решения. Содействие большим и малым предприятиям в поиске сотрудников и в продвижении своего брэнда на рынке товаров и услуг.

 

Последние объявления

Заголовок Дата Просмотров
Круг сталь 15Х16Н2АМ (ЭП479) нержав
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-052
Круг сталь 15Х18Н12С4ТЮ
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-052
Круг сталь 15Х1М1Ф жаропрочная цена
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-052
Круг сталь 15х25т (Х25Т, ЭИ439)
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-052
Круг сталь 15ХГН2ТА (15ХГНТА) цена
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-052
Квартиру
Категория:Недвижимость		2017-02-0416
укладка плитки, ламината
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-02-033
1-ком квартиру ул.9 мая 8,БВ
Категория:Недвижимость		2017-02-035
1-ком квартира ул.Московская 8,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-02-036
2-ком квартира ул.Московская 12,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-02-035

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Наши новости

Частные и коммерческие объявления

04.07.11 Частные лица и организации могуть подать объявления в газету "Городок-Дубна". Объявления принимаются только...

Архив выпусков

03.02.11 На нашем сайте стал доступен архив выпусков нашего издания. Мы постарались сделать максимально удобным просмотр матер...

Реклама стала еще доступней

07.10.10 Уважаемые рекламодатели! Мы хотим порадовать Вас еще более низкими ценами на рекламу. Так, размещение блока 84х49 на ...

Twitter-лента Городка

20.09.10 Теперь за событиями и новостями "Городка" можно следить на нашей Twitter-ленте:  http://twitter.com/gorodokdubna