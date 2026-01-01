1Win Букмекерская контора
Первоначально проект букмекерской конторы 1Win начал свою работу в 2018 году.
Ставки в 1вин можно делать на самые разнообразные события: спортивные состязания, киберспорт и т.д.
1win имеет все лицензии для осуществления своей деятельности в сети интернет. Компания зарегистрирована в Кюрасао под номером 8048/JAZ2018-040, лицензия выдана ещё при ее основании.
Официальный сайт 1Вин
На сайте букмекера «1Вин» есть хорошо продуманный интерфейс, в который входит: тёмная цветовая гамма с белоснежным шрифт.
На сайте вы можете найти 22 языка, от самых распространенных европейских до азиатских.
Главная страница официального сайта является информационным пространством, на котором пользователь помимо баннеров с бонусами может найти информацию о событиях происходящих в мире и сделать ставку онлайн.
Зеркало
Для защиты российских посетителей в 1win было создано зеркало. Эта страница по функционалу идентична официальному сайту букмекерской конторы.
URL-адрес нового сайта отличается от прежнего только тем, что администраторы вынуждены использовать домены с дополнительными именами для обхода блокировок в России.
Регистрация в 1Win
Чтобы зарегистрироваться в 1Вин потребуется предоставить весь набор личных данных для идентификации личности. Вот простая инструкция из 4 пунктов:
- Перейдите на официальный сайт через рабочее зеркало на нашем сайте
- Нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Регистрация»
- В появившемся окне заполните следующие поля: имя, дата рождения, адрес места жительства, номер телефона, e-mail, пароль и валюту счета
- Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»
Также при регистрации есть возможность ввести промокод.
Вход в 1Вин
Чтобы войти в личный кабинет букмекера 1вин вам потребуется выполнить 4 простых действия, а именно:
- Перейдите на официальный сайт через рабочее зеркало на нашем сайте
- Нажмите в правом верхнем углу на кнопку Вход
- В появившемся окне заполните следующие поля: e-mail/телефон и личный пароль
- Нажмите на кнопку «Войти»
Также войти можно с помощью следующих социальных сетей: Google, VK, Telegram, Mail.RU, Яндекс, Одноклассники и Steam.