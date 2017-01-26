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Здравствуйте!

Предлагаем ознакомиться с предоставляемыми услугами, а также узнать о принципах нашей работы.

Наша миссия – удовлетворять потребности населения региона в получении информации, которая помогает ориентироваться и принимать важные для жизни решения. Содействие большим и малым предприятиям в поиске сотрудников и в продвижении своего брэнда на рынке товаров и услуг.

 

Последние объявления

Заголовок Дата Просмотров
сантехник
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-01-263
сварщик
Категория:Услуги, ремонт, строительство		2017-01-262
2-ком квартира ул.Центральная 30,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
4-ком квартира ул.Энтузиастов 11,БВ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
3-ком квартира ул.Свободы 20,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
2-ком квартира ул.К.Маркса 14,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
2-ком квартира ул.Курчатова 3,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
2-ком квартира ул.К.Маркса 13,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
2-ком квартира ул.Центральная 10,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-261
2-ком квартира ул.Понтекорво 4,ЧР
Категория:Недвижимость		2017-01-261

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Частные и коммерческие объявления

04.07.11 Частные лица и организации могуть подать объявления в газету "Городок-Дубна". Объявления принимаются только...

Архив выпусков

03.02.11 На нашем сайте стал доступен архив выпусков нашего издания. Мы постарались сделать максимально удобным просмотр матер...

Реклама стала еще доступней

07.10.10 Уважаемые рекламодатели! Мы хотим порадовать Вас еще более низкими ценами на рекламу. Так, размещение блока 84х49 на ...

Twitter-лента Городка

20.09.10 Теперь за событиями и новостями "Городка" можно следить на нашей Twitter-ленте:  http://twitter.com/gorodokdubna