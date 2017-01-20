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Здравствуйте!

Предлагаем ознакомиться с предоставляемыми услугами, а также узнать о принципах нашей работы.

Наша миссия – удовлетворять потребности населения региона в получении информации, которая помогает ориентироваться и принимать важные для жизни решения. Содействие большим и малым предприятиям в поиске сотрудников и в продвижении своего брэнда на рынке товаров и услуг.

 

Последние объявления

Заголовок Дата Просмотров
Продается дом
Категория:Недвижимость		2017-01-207
Продается 2 комнатная квартира
Категория:Недвижимость		2017-01-2014
2-ком квартира пр.Боголюбова 11,ЧР
Категория:Недвижимость		2017-01-209
2-ком квартира ул.Мира 22,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-01-208
2-ком квартира ул.Мичурина 3,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-01-208
2-ком квартира ул.Сахарова 25,ИЧ
Категория:Недвижимость		2017-01-208
2-ком квартира ул.Понтекорво 4,ЧР
Категория:Недвижимость		2017-01-207
1-ком квартира ул.Макаренко 21А,ЛБ
Категория:Недвижимость		2017-01-208
2-ком кв. Первомайский проезд 5,БВ
Категория:Недвижимость		2017-01-208
2-ком квартира пр.Боголюбова 29,БВ
Категория:Недвижимость		2017-01-209

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Частные и коммерческие объявления

04.07.11 Частные лица и организации могуть подать объявления в газету "Городок-Дубна". Объявления принимаются только...

Архив выпусков

03.02.11 На нашем сайте стал доступен архив выпусков нашего издания. Мы постарались сделать максимально удобным просмотр матер...

Реклама стала еще доступней

07.10.10 Уважаемые рекламодатели! Мы хотим порадовать Вас еще более низкими ценами на рекламу. Так, размещение блока 84х49 на ...

Twitter-лента Городка

20.09.10 Теперь за событиями и новостями "Городка" можно следить на нашей Twitter-ленте:  http://twitter.com/gorodokdubna
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